Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Более 67 тысяч детей пойдут в псковские школы в новом учебном году

1 сентября 2021 года, 11:21

В новом учебном году школы Псковской области примут свыше 67 тысяч детей, в том числе более семи тысяч первоклассников. Всего к образовательному процессу были подготовлены и приняты около 370 учреждений, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В школах региона работают 79 «Точек роста», «Кванториумы», учебные мастерские «Молодые профессионалы» и «IT-кубы», рассказал губернатор Михаил Ведерников и добавил, что более 60 старшеклассников в этом году начнут обучение в профориентированных классах. 

Студенты вузов, по его словам, смогут осваивать учебные курсы, принимать участие в многочисленных региональных и федеральных форумах, проводить опыты и исследования в научных центрах и университетских лабораториях.

«Что особенно важно: все эти возможности открыты благодаря нашим замечательным преподавателям, которые всегда готовы изучать и внедрять новые методики и программы», — подчеркнул глава региона.

1 сентября в Псковской области проводятся торжественные линейки для 1-х, 9-х и 11-х классов. Мероприятие в честь начала нового учебного года состоится и в ПсковГУ.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Галина Невалённая: Коронавирус всё чаще маскируется под острые респираторные заболевания
В Псковской области стартовала прививочная кампания против гриппа
85 новых случаев СОVID-19 при 189 выздоровевших выявили в Псковской области за сутки
Псковичам рассказали, чем занять ребёнка после школы
1 сентября в Псковской области ожидается пасмурная и дождливая погода
Митрополит Тихон: Речи о закрытии Свято-Тихоновской православной гимназии в Пскове не было
Скульптурную композицию в Самолве украсило мозаичное панно
В Варлаамовской башне Пскова открылась первая выставка
В Бежаницком районе от коронавируса привиты 90% работников сферы образования

Комментарии

Авторизация
No comments
Жизнь на волоске

Общество / Здоровье
31 августа 16:23

Жизнь на волоске

Псковские врачи спасли пациента с тяжелой формой малярии
С поступлением!

Общество / Образование
30 августа 16:56

С поступлением!

Какие специальности выбирали абитуриенты ПскоГУ в этом году
На своих двоих

Общество / Здоровье
24 августа 21:48

На своих двоих

О чем говорит внезапная хромота?