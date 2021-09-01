Более 67 тысяч детей пойдут в псковские школы в новом учебном году

В новом учебном году школы Псковской области примут свыше 67 тысяч детей, в том числе более семи тысяч первоклассников. Всего к образовательному процессу были подготовлены и приняты около 370 учреждений, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В школах региона работают 79 «Точек роста», «Кванториумы», учебные мастерские «Молодые профессионалы» и «IT-кубы», рассказал губернатор Михаил Ведерников и добавил, что более 60 старшеклассников в этом году начнут обучение в профориентированных классах.

Студенты вузов, по его словам, смогут осваивать учебные курсы, принимать участие в многочисленных региональных и федеральных форумах, проводить опыты и исследования в научных центрах и университетских лабораториях.

«Что особенно важно: все эти возможности открыты благодаря нашим замечательным преподавателям, которые всегда готовы изучать и внедрять новые методики и программы», — подчеркнул глава региона.

1 сентября в Псковской области проводятся торжественные линейки для 1-х, 9-х и 11-х классов. Мероприятие в честь начала нового учебного года состоится и в ПсковГУ.