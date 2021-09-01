Псковичам рассказали, чем занять ребёнка после школы

Хотите, чтобы ваш ребенок научился готовить что-нибудь необычное, ставить опыты или быстро бегать? Эти и многие другие навыки можно получить в учреждениях дополнительного образования.

Журналисты Псковского агентства информации узнали, где можно занять школьников в свободное от учебы время и какие курсы там предлагают.

Так, Ольгинская гимназия ждет на курсы для малышей или Джиу-джитсу, а Неошкола - на чтение, английский, занятия с логопедом. Также можно отправить ребенка в ТЦ «Fjord Plaza», Центр «Юный техник», центр детского досуга «Филиппок», школу скорочтения и развития интеллекта IQ007, Изборский страус или Волшебный город.

Подробнее в новом лонгриде «После школы на кружок: чем занять ребёнка в новом учебном году».