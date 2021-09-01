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Общество

1 сентября в Псковской области ожидается пасмурная и дождливая погода

1 сентября 2021 года, 09:21

Облачную с прояснениями погоду обещают жителям Псковской области 1 сентября. Как сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра, местами в этот день пройдут кратковременные дожди, а ветер будет северных направлений умеренный. 

1 сентября в Псковской области ожидается пасмурная и дождливая погода

Фото Дарьи Хватковой

Максимальная температура ожидается от 14 до 19 градусов тепла, минимальная – от 4 до 9 градусов. При этом ночью в большинстве районов прогнозируют дожди.

День в Пскове пройдет преимущественно без осадков, однако к ночи погода может измениться. Температура будет от 16 до 18 градусов тепла днем и от 6 до 8 градусов - ночью.

В Великих Луках синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Температура днем составит от 16 до 18 градусов тепла, ночью - от 5 до 7 градусов.

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