Митрополит Тихон: Речи о закрытии Свято-Тихоновской православной гимназии в Пскове не было

«Изначально мы стояли на позиции, что видимых изменений ни для школьников, ни для родителей быть не должно. Никакой речи о закрытии гимназии никогда не было», - сообщил о судьбе Свято-Тихоновской православной гимназии в Пскове митрополит Псковский и Порховский Тихон на общем собрании родителей учеников и педагогического коллектива, передает Псковское агентство информации.

По его словам, учебное заведение продолжит работу на основе частно-государственного партнерства, при этом сохранив свой православный уклон.

Гимназия, общий годовой бюджет которой составляет более 8 млн рублей, испытывала финансовые затруднения. На протяжении последних трех лет основную нагрузку по содержанию учебного заведения несла Псковская епархия. Личный вклад митрополита Тихона ежегодно составлял более двух третей от общего бюджета гимназии. Эти средства митрополит изыскивал из пожертвований на епархию и из своих гонораров за книги и фильмы. До того, как митрополит Тихон возглавил Епархию, гимназию поддерживали приходы Пскова, но они не в состоянии были справиться с такой финансовой нагрузкой.

«Мы понимали, что проблемы не уйдут и будут только увеличиваться. Во многом нам следовало действовать на опережение. Скоро в гимназии будут функционировать одиннадцать классов. Затраты значительно увеличатся. Я не вечен. Новый глава епархии, когда бы он ни пришел, более чем вероятно просто не сможет ежегодно изыскивать десять-двенадцать миллионов на поддержку гимназии. Епархией были проведены переговоры с министром просвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым, губернатором Михаилом Юрьевичем Ведерниковым, структурами образования. Выдвинули много предложений, но наша позиция была неизменна: гимназия должна оставаться православной со всей ее спецификой», - отметил митрополит Тихон.

По его словам, переговоры проходили несколько месяцев. «В результате мы пришли к мнению, что это должно быть частно-государственное партнерство, где финансирование будет и государственным в сфере светских предметов и епархиальным - с сфере предметов дополнительных, связанных с изучением православной тематики, а также с необходимыми доплатами преподавателям вообще по всем предметам: это связано с малочисленностью классов. Губерния, понимая наши проблемы, пошла нам на встречу», - рассказал митрополит Тихон.

Он также отметил что Епархия продолжит принимать непосредственное участие в жизни гимназии.