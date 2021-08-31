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Культура

В Варлаамовской башне Пскова открылась первая выставка

31 августа 2021 года, 19:26

31 августа в Варлаамовской башне Псковского кремля состоялось открытие экспозиции «Лев против Орла», которая посвящена одной из героических страниц военной истории Пскова – осаде города войском шведского короля Густава II Адольфа в эпоху Смутного времени.

Как передает корреспондент «Псковской правды», сотрудники назвали открытие выставки моментом , который музейщики, псковичи и гости города очень ждали. «Сразу скажу, что это первый экспозиционный этап. В следующем и последующем годах у нас запланированы два экспозиционных момента, которыми мы будем дополнять эту башню», - сообщил заведующий сектором гражданского оборонительного зодчества Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Алексей Голубев.


В Варлаамовской башне Пскова открылась первая выставка

Фото Андрея Степанова

Генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея заповедника Александр Голышев поблагодарил сотрудников музея за проделанную работу и сообщил, что открытие экспозиции приурочено ко Дню Знаний. «Сегодня псковский школьник может пройти и мимо Покровской башни и узнать, что такое «псковское сидение 1581 года». А теперь он может узнать, что это за «псковские сидение 1615 года», когда Густав Адольф вернулся несолоно хлебавши от нашего Пскова», - заметил Александр Голышев.

По словам директора музея, экспозиция проста, и оригинальна по своему решению. «Она показывает, какой была ситуация, каким было вооружение», - сообщил он. И отметил, что выставочное пространство будет интересно не только школьникам. Здесь планируется проводить и музыкальные вечера.


В Варлаамовской башне Пскова открылась первая выставка

Фото Андрея Степанова

«Все это говорит о том, что государство не зря тратит деньги на реставрацию подобных объектов. Они полностью вписываются в историко-культурную ситуацию, в образовательный пласт нашего Пскова. В целом эта башня - и для детей, и для взрослых, и для тех, кто любит наш древний Псков», - отметил Александр Голышев. И добавил, что открытие выставки — хороший вклад в дело просвещения и подарок школьникам к 1 сентября.

Фоторепортаж с мероприятия смотрите ЗДЕСЬ>>>

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