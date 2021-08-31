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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Псковские флористы рассказали, во сколько обойдётся букет учителю на 1 сентября

31 августа 2021 года, 16:53

Во сколько обойдётся букет цветов на День знаний в Псковской области, узнал корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Псковские флористы рассказали, во сколько обойдётся букет учителю на 1 сентября

«Сегодня средняя цена букета для одного человека составляет от 700 до 1000 рублей. Если покупается один сборный букет от класса, то он обойдется в 2-3 тысячи рублей», – отметили в одной из цветочных мастерских Пскова.

По словам специалистов, стоимость букетов осталась на уровне прошлого года. При этом цены на цветы выросли за 2021 год на 30%. 

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