601 социально значимый объект в Псковской области подключат к интернету до конца года

601 социально значимый объект в Псковской области обеспечат доступом к интернету до конца 2021 года, заявил заместитель начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 31 августа.

«Все учреждения подключаются с помощью оптоволокна, и только в школе на острове Залита будет спутниковый интернет, так как волокно туда протянуть невозможно», - отметил Виталий Рахманов.

Работы, по его словам, завершены на 98%. Осталось подключить к интернету несколько библиотек и культурных центров.