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Общество

Семь станций сотовой связи установят в Себежском районе

31 августа 2021 года, 15:32

Семь базовых станций сотовой связи появятся в Себежском районе в рамках программы государственно-частного партнерства. Об этом сообщил заместитель начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 31 августа.

Виталий Рахманов подчеркнул, что такой формат контрактов способствуют обеспечению мобильной связи отдаленных населенных пунктов. В частности, в 2020 году в регионе удалось установить три вышки сотовой связи.

«С интернетом есть большие проблемы в отдаленных населенных пунктах. Это связано с хуторской системой расселения. Операторам зачастую невыгодно проводить интернет в деревни с несколькими жителями», - пояснил спикер.

Правительство РФ выделило на обеспечение устойчивой связи в Псковской области 200 млн рублей, заметил Рахманов и добавил, что средства должны поступить в областной бюджет в скором времени. Они пойдут, в том числе, на установку 48 вышек сотовой связи по программе государственно-частного партнерства. 

Всего до конца года будет установлено 63 базовых станций. Тогда покрытие сотовой связью охватит 60% населенных пунктов. 

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