Партия вакцины «СпутникЛайт» поступила в Псковскую область

Новая партия вакцины от коронавируса «СпутникЛайт» поступила в Псковскую область 30 августа. Как сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram, в регион прибыло 11 тыс. 400 доз препарата.

Всего, по данным на 30 августа, израсходовано 80,2% поступившей вакцины.

В частности, первую прививку от коронавируса сделали 172 тыс. 250 человек. Из них 149 тыс. 152 полностью завершили процедуру. Кроме того, 570 местных жителей уже прошли ревакцинацию.

За минувшие сутки первый компонент вакцины получили 608 человек, второй – 1 тыс. 418. Еще 51 пациент сделал повторную прививку - ревакцинировался.

«Записывайтесь на вакцинацию!» - призвал глава региона.