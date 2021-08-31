К длительным срокам лишения свободы приговорили двух псковских студентов за серию наркопреступлений

К длительным срокам лишения свободы приговорили двух студентов – псковича и гражданина одной из среднеазиатских республик – за серию наркопреступлений. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Один из студентов являлся участником преступного сообщества, другой – его подельником. В 2018 году они начали сбывать наркотические средства в значительном и крупном размере с помощью одного из мессенджеров.

Запрещенный товар молодые люди передавали через тайники. Так, на территории Пскова они сделали 25 закладок, в Невеле – 67 и в Острове – 53. Всего в Псковской области было оборудовано 145 тайников.

Партию наркотиков в особо крупном размере полицейские обнаружили и в студенческом общежитии иностранного студента. Он был задержан и изолирован от общества на время следствия. Его подельник находился под домашним арестом.

Псковский городской суд признал студентов виновными в совершении 145 эпизодов особо тяжких преступлений, совершенных в составе преступной группы. Иностранному студенту он назначил наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, его подельнику - 9 лет лишения свободы.

Приговор суда в законную силу не вступил.

В пресс-службе ведомства отметили, что в ходе расследования было проведено свыше 200 следственных осмотров, полторы сотни судебных экспертиз, допрошено более полусотни лиц. Объем обвинительного заключения по уголовному делу составил 212 томов или 53 тысячи листов.