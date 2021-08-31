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Общество / Здоровье

За сутки в Псковской области прибавилось 89 случаев коронавируса

31 августа 2021 года, 12:40

За сутки 30 августа в Псковской области прибавилось 89 случаев коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Больше всего заболевших – 25 человек – выявили в Псковском районе (всего 3 тыс. 856). В Пскове (всего 16 тыс. 506) коронавирусом заразились 23 местных жителя, в Великих Луках (всего 7 тыс. 606) – 16. Восемь ковидбольных добавилось в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 234), семь – в Великолукском (всего 1 тыс. 123) и три – в Дедовичском (всего 1 тыс. 74). По два случая коронавируса диагностировали в Новоржевском (всего 662), Палкинском (всего 489) и Порховском (всего 1 тыс. 421) районах, один – в Куньинском районе (всего 441).

Всего с начала пандемии подтвердилось 46 тыс. 983 случая заражения COVID-19. Выздоровели от этого заболевания 40 тыс. 213 человек, в том числе 18 – за минувшие сутки.

Скончался от коронавируса 681 житель Псковской области. 

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