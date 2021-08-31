Около 80 детей заболевает коронавирусом в Псковской области еженедельно

Около 80 детей и подростков еженедельно заболевают коронавирусом в Псковской области, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на главного санитарного врача региона Александра Нестерука.

«Дети и подростки у нас тоже болеют коронавирусом, порядка 80 человек каждую неделю фиксируется», - отметил Александр Нестерук и добавил, что только за эту неделю коронавирус выявили у 10 детей до года.

Главный санитарный врач также напомнил, что в сентябрь – это традиционный период подъема уровня ОРЗ.

«Отопительный сезон начинается в конце сентября, бывают низкие температуры в детсадах и школах, что тоже приводит к росту ОРЗ и возможному подъему коронавирусной инфекции», - заключил Нестерук.