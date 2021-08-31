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Общество / Здоровье

Около 80 детей заболевает коронавирусом в Псковской области еженедельно

31 августа 2021 года, 11:33

Около 80 детей и подростков еженедельно заболевают коронавирусом в Псковской области, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на главного санитарного врача региона Александра Нестерука.

«Дети и подростки у нас тоже болеют коронавирусом, порядка 80 человек каждую неделю фиксируется», - отметил Александр Нестерук и добавил, что только за эту неделю коронавирус выявили у 10 детей до года.

Главный санитарный врач также напомнил, что в сентябрь – это традиционный период подъема уровня ОРЗ.

«Отопительный сезон начинается в конце сентября, бывают низкие температуры в детсадах и школах, что тоже приводит к росту ОРЗ и возможному подъему коронавирусной инфекции», - заключил Нестерук.

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Комментарии

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Бабулечка
11:59 31.08.2021

Дети хотят тепла. Дети часто болеют и гриппом, ОРЗ, ОРВИ. У г-на Нестерука заточенность на ковиде. Уберите дурацкие тесты палочками копанием до мозга, и останется орви. Санврач прививать не должен детей в обязательном порядке экспериментальным препаратом.

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