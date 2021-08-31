Более 500 школьных автобусов будут возить детей в Псковской области

Более 500 школьных автобусов будут доставлять детей Псковской области в общеобразовательные учреждения в новом учебном году. Речь об этом шла в ходе заседания межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков подчеркнул, что подвоз требуется 7 тыс. 200 детям из 113 общеобразовательных учреждений. Он также добавил, что профильный комитет составил заявки для обновления парка школьных автобусов.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, в свою очередь, поручил сформировать потребность в низкозольных автобусах для маломобильных детей, исправить состояние подъездных путей к школам и организовать пешеходные переходы вблизи учебных учреждений. Все замечания, выявленные сотрудниками УГИБДД УМВД России по Псковской области, он призвал исправить в самые кратчайшие сроки.
Далее Андрей Ермаков доложил о функционировании центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Псковский центр провел 16 информационно-пропагандистских мероприятий, в том числе два выездных в Псковский район. Общий охват составил порядка 500 человек.
В Великолукском центре на курсе «Лаборатория безопасности» прошли обучение 2,1 тыс. детей. 125 педагогов приняли участие в семинарах, 72 родителя - в профилактических работах и в интерактивных занятиях. Всего с начала года состоялось около 60 выездных мероприятий.
Василий Осипов поручил развивать выездное направление деятельности Центров. В частности необходимо обеспечить большее количество занятий на базе различных образовательных учреждений.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
В завершение участники совещания обсудили вопросы профилактики аварийности на автомобильных дорогах федерального значения и своевременное нанесение горизонтальной разметки.
Вице-губернатор поручил в следующем году организовать более ранний выход подрядчиков для нанесения горизонтальной разметки на дороги.
Для профилактики дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах продолжится установка камер фотофиксации и видеофиксации нарушений. Василий Осипов, обращаясь к руководителю комитета по транспорту и директору филиала Упрдор «Северо-Запад» в Пскове, поручил продолжить закупки, введения в строй и обслуживания аппаратных комплексов