Более 500 школьных автобусов будут возить детей в Псковской области

Более 500 школьных автобусов будут доставлять детей Псковской области в общеобразовательные учреждения в новом учебном году. Речь об этом шла в ходе заседания межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков подчеркнул, что подвоз требуется 7 тыс. 200 детям из 113 общеобразовательных учреждений. Он также добавил, что профильный комитет составил заявки для обновления парка школьных автобусов.

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, в свою очередь, поручил сформировать потребность в низкозольных автобусах для маломобильных детей, исправить состояние подъездных путей к школам и организовать пешеходные переходы вблизи учебных учреждений. Все замечания, выявленные сотрудниками УГИБДД УМВД России по Псковской области, он призвал исправить в самые кратчайшие сроки. Далее Андрей Ермаков доложил о функционировании центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Псковский центр провел 16 информационно-пропагандистских мероприятий, в том числе два выездных в Псковский район. Общий охват составил порядка 500 человек. В Великолукском центре на курсе «Лаборатория безопасности» прошли обучение 2,1 тыс. детей. 125 педагогов приняли участие в семинарах, 72 родителя - в профилактических работах и в интерактивных занятиях. Всего с начала года состоялось около 60 выездных мероприятий. Василий Осипов поручил развивать выездное направление деятельности Центров. В частности необходимо обеспечить большее количество занятий на базе различных образовательных учреждений.