Дожди и грозы обещают псковичам в последний день лета

Облачная погода ожидается в Псковской области в последний день лета, 31 августа. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра.

В этот день синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Только в северных районах будет без существенных осадков.

Ветер – восточный, умеренный. Максимальная температура составит от 16 до 21 градуса тепла, минимальная ночью – от 9 до 14 градусов.

31 августа в Пскове пройдут кратковременные дожди, а вечером и ночью - грозы. Температура днем достигнет +16…+18 градусов, ночью – +11…+13.

В Великих Луках также ожидаются кратковременные дожди, днем – гроза. Воздух в городе прогреется до +19…+21 градусов. Ночью столбики термометров покажут +12...+14 градусов.