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Общество

В 2022 году в Великих Луках запланирован большой объем работ по ремонту дорог

30 августа 2021 года, 20:54

В 2022 году в Великих Луках запланирован большой объем работ по ремонту дорог и дворовых территорий. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, о проектах, реализуемых на территории города, речь шла на встрече губернатора региона Михаила Ведерникова с новым руководителем администрации Великих Лук Андреем Беляевым.

По словам Михаила Ведерникова, важно, чтобы на объекты выходили ответственные подрядчики, осуществлялся постоянный контроль администрацией города, в срок и с должным качеством все работы проводились.

Андрей Беляев поблагодарил главу региона за оказанное доверие и доложил о подготовке города к учебному году. По его словам, все образовательные учреждения Великих Лук готовы принять детей. Больше 17 тыс юных великолучан пойдут в школу. Организация торжественных мероприятий в День знаний находится под контролем: проведены инструктажи, проработано распределение сотрудников правоохранительных органов для обеспечения безопасности. Торжественные линейки пройдут для 1-х, 9-х и 11-х классов, родители школьников смогут присутствовать на мероприятии при соблюдении противовирусных регламентов.

Особое внимание губернатор рекомендовал акцентировать на работе с обращениями граждан, особенно в соцсетях. По словам Михаила Ведерникова, когда с людьми общаются открыто, оперативно дают ответы на интересующие вопросы, никаких спорных ситуаций не возникает. «Мне по Великим Лукам приходит большое количество обращений. Это говорит о том, что коммуникации должного уровня на городском уровне не хватает, есть дефицит общения с властью», — отметил Михаил Ведеников. По его словам, все планы следующего года необходимо обязательно прорабатывать с жителями города.

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