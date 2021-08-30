Известные псковичи поделились детскими воспоминаниями о лете

«Помню в Архангельске я со своим дядей пошёл в тайгу. Мне было лет 12. Он нагрузил мне рюкзак с картошкой, и я его всю дорогу тащил. Это был кошмар... Я еле-еле донёс этот несчастный рюкзак. Шёл и думал: зачем я во всё это ввязался», - поделился руководитель фонда капремонта Псковской области Сергей Шарлаев.

Этот поступок научил Шарлаева выдержке и упорству. Он понял, что любой труд вознаграждается.