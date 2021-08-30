Известные псковичи поделились детскими воспоминаниями о лете

Известные псковичи, гости медиацентра Псковского агентства информации поделились своими воспоминаниями о летних каникулах, походах в лес, соревнованиях по ловле раков, кукурузе и койотах.
Известные псковичи, гости медиацентра Псковского агентства информации поделились своими воспоминаниями о летних каникулах, походах в лес, соревнованиях по ловле раков, кукурузе и койотах.
«Помню в Архангельске я со своим дядей пошёл в тайгу. Мне было лет 12. Он нагрузил мне рюкзак с картошкой, и я его всю дорогу тащил. Это был кошмар... Я еле-еле донёс этот несчастный рюкзак. Шёл и думал: зачем я во всё это ввязался», - поделился руководитель фонда капремонта Псковской области Сергей Шарлаев.
Этот поступок научил Шарлаева выдержке и упорству. Он понял, что любой труд вознаграждается.
Детскими воспоминаниями также поделились председатель ПРОО «Команда 2018» Михаил Васильев, лидер движения Street Workout в Псковской области Виталий Дидыч, руководитель УФССП России по Псковской области Сергей Колесников, и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков и креативный редактор Псковского агентства информации Алёна Комарова.
Подробнее в статье «Родом из детства: известные псковичи рассказали о ярких летних воспоминаниях» на сайте Псковского агентства информации.