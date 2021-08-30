Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Известные псковичи поделились детскими воспоминаниями о лете

30 августа 2021 года, 18:06

Известные псковичи, гости медиацентра Псковского агентства информации поделились своими воспоминаниями о летних каникулах, походах в лес, соревнованиях по ловле раков, кукурузе и койотах.

Известные псковичи поделились детскими воспоминаниями о лете

«Помню в Архангельске я со своим дядей пошёл в тайгу. Мне было лет 12. Он нагрузил мне рюкзак с картошкой, и я его всю дорогу тащил. Это был кошмар... Я еле-еле донёс этот несчастный рюкзак. Шёл и думал: зачем я во всё это ввязался», - поделился руководитель фонда капремонта Псковской области Сергей Шарлаев.

Этот поступок научил Шарлаева выдержке и упорству. Он понял, что любой труд вознаграждается.

Известные псковичи поделились детскими воспоминаниями о лете

Детскими воспоминаниями также поделились председатель ПРОО «Команда 2018» Михаил Васильев, лидер движения Street Workout в Псковской области Виталий Дидыч, руководитель УФССП России по Псковской области Сергей Колесников, и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков и креативный редактор Псковского агентства информации Алёна Комарова.

Подробнее в статье «Родом из детства: известные псковичи рассказали о ярких летних воспоминаниях» на сайте Псковского агентства информации.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В 2022 году в Великих Луках запланирован большой объем работ по ремонту дорог
Осенняя погода установится в Псковской области уже на этой неделе
Профсоюзные базы и санатории будут представлены на выставке «Отдых-2021»
Участию в коллективных действиях обучаются профсоюзные активисты в «Пушкиногорье»
Налоговые льготы получат три предприятия в Псковской области
Валерий Кузьмин возглавил центр гуманитарных программ «Сириуса»
Два зампредседателя комитета по образованию Псковской области покинули свои посты
В ПсковГУ поступили абитуриенты почти из 20 стран
Директор псковских Теплосетей о грядущем похолодании: Это надо просто как-то перетерпеть

Комментарии

Авторизация
No comments
С поступлением!

Общество / Образование
30 августа 16:56

С поступлением!

Какие специальности выбирали абитуриенты ПскоГУ в этом году
На своих двоих

Общество / Здоровье
24 августа 21:48

На своих двоих

О чем говорит внезапная хромота?
Дорога на кладбище

Общество
19 августа 10:48

Дорога на кладбище

Жители псковской деревни не могут добраться до захоронений родственников