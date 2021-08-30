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Общество

Осенняя погода установится в Псковской области уже на этой неделе

30 августа 2021 года, 17:25

Осенняя погода установится в Псковской области уже на этой неделе - 1, 2 сентября. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

Осенняя погода установится в Псковской области уже на этой неделе

Ближайшие дни, по словам Нещадимовой, будут дождливыми. В частности, кратковременные дожди прогнозируются 31 августа. В отдельных районах области возможны грозы. 

В ночь с 31 августа на 1 сентября будут умеренные, в в отдельных районах сильные дожди. Однако, погода изменится к обеду 1 числа. 

«1 и 2 сентября погода будет осенней, но без дождей. Погода практически без осадков установится на территории области на 4-6 дней, но воздушная масса будет холодной, а ночные температуры низкими от +1 до +6 градусов, дневные от +8 до +13 градусов», - отметила метеоролог и добавила, что ветер будет западных и северо-западных направлений, умеренный или порывистый.

К концу первой декады сентября - 7-8 числа - в регион вернется теплая погода с кратковременными дождями. Воздух прогреется до +14...+15 градусов, заключила Тала Нещадимова. 

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