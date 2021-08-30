Налоговые льготы получат три предприятия в Псковской области. Об этом стало известно в ходе заседания Совета по инвестициям региона, которое губернатор Михаил Ведерников провел 30 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Это первое совещание после объединения инвестиционной комиссии и Совета по инвестициям в единый коллегиальный орган, отметил глава региона и напомнил, что члены Совета получили полномочия на утверждение инвестпроектов и предоставление мер господдержки.
«С учетом этих изменений была актуализирована региональная нормативно-правовая база. В частности, определен порядок заключения соглашений с инвесторами, претендующими на получение господдержки, а также утвержден порядок сопровождения проектов в формате «одного окна». Рассчитываю, что новый формат будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Псковской области», — подчеркнул Михаил Ведерников.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
30 августа участники заседания утвердили три проекта, а также одобрили предоставление им ряда государственных налоговых льгот. В частности, был рассмотрен инвестиционный проект ООО «ВЕЛМАШ-С», направленный на создание индустриальной покрасочной камеры с объемом инвестиций свыше 18 млн рублей. Инвестиционная программа предприятия в течение 5-летнего периода предусматривает вложение более 1 млрд рублей.
Также был утвержден проект ООО «ПИНДСТРУП», нацеленный на увеличение объема выпускаемой продукции для предприятий сельского хозяйства. Объем финансирования — свыше 220 млн рублей.
Третий инвестор — АО «Уклад». Он предоставил проект по модернизации производства. Компания направит на эти цели порядка 67 млн рублей.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Кроме того, был рассмотрен проект ООО «Хуторок» по созданию комплексного туристического продукта на территории Печорского района. По словам гендиректора компании Виктора Почернина, проект предусматривает строительство объектов рекреации и освоение земель для развития агротуризма. По итогам голосования членами Совета по инвестициям одобрено подписание инвестиционного соглашения с компанией.
В заключение были одобрены изменения в инвестпроект Псковского хлебокомбината. Общий объем инвестиций на модернизацию производства увеличен до 163 млн рублей. Все планы по обновлению производственной линии планируется реализовать исключительно за счет собственных средств компании.