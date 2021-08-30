Налоговые льготы получат три предприятия в Псковской области. Об этом стало известно в ходе заседания Совета по инвестициям региона, которое губернатор Михаил Ведерников провел 30 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Это первое совещание после объединения инвестиционной комиссии и Совета по инвестициям в единый коллегиальный орган, отметил глава региона и напомнил, что члены Совета получили полномочия на утверждение инвестпроектов и предоставление мер господдержки. «С учетом этих изменений была актуализирована региональная нормативно-правовая база. В частности, определен порядок заключения соглашений с инвесторами, претендующими на получение господдержки, а также утвержден порядок сопровождения проектов в формате «одного окна». Рассчитываю, что новый формат будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Псковской области», — подчеркнул Михаил Ведерников.

30 августа участники заседания утвердили три проекта, а также одобрили предоставление им ряда государственных налоговых льгот. В частности, был рассмотрен инвестиционный проект ООО «ВЕЛМАШ-С», направленный на создание индустриальной покрасочной камеры с объемом инвестиций свыше 18 млн рублей. Инвестиционная программа предприятия в течение 5-летнего периода предусматривает вложение более 1 млрд рублей. Также был утвержден проект ООО «ПИНДСТРУП», нацеленный на увеличение объема выпускаемой продукции для предприятий сельского хозяйства. Объем финансирования — свыше 220 млн рублей. Третий инвестор — АО «Уклад». Он предоставил проект по модернизации производства. Компания направит на эти цели порядка 67 млн рублей.