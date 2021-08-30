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Общество / Образование

Валерий Кузьмин возглавил центр гуманитарных программ «Сириуса»

30 августа 2021 года, 16:07

Валерий Кузьмин покинул пост директора Государственного архива Псковской области в связи с переходом на новое место работы. Он сообщил «Псковской правде», что возглавил центр гуманитарных программ образовательного центра «Сириус». Руководителем архива, по словам Кузьмина, станет Наталья Исакова, ранее являвшаяся его заместителем.

Валерий Кузьмин возглавил центр гуманитарных программ «Сириуса»

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи создан Образовательным Фондом «Талант и успех» по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы «Сириуса» – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Ежемесячно в «Сириус» приезжают 800 детей в возрасте 10-17 лет из всех регионов России. Их сопровождают более 100 преподавателей и тренеров, повышающих в Центре свою квалификацию. 

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