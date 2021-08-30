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Общество

Два зампредседателя комитета по образованию Псковской области покинули свои посты

30 августа 2021 года, 14:36

Два заместителя председателя комитета по образованию Псковской области - Геннадий Барышников и Игорь Прокофьев - покинули свои посты. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на профильный комитет.

Геннадий Барышников назначен руководителем федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Себежское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа». Сегодня, 30 августа, у него последний день работы в профильном комитете.

Игорь Прокофьев продолжит работать в комитете: он возглавит отдел по региональной политике.

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