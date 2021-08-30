Два зампредседателя комитета по образованию Псковской области покинули свои посты

Два заместителя председателя комитета по образованию Псковской области - Геннадий Барышников и Игорь Прокофьев - покинули свои посты. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на профильный комитет.

Геннадий Барышников назначен руководителем федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Себежское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа». Сегодня, 30 августа, у него последний день работы в профильном комитете.

Игорь Прокофьев продолжит работать в комитете: он возглавит отдел по региональной политике.