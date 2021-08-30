Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

В ПсковГУ поступили абитуриенты почти из 20 стран

30 августа 2021 года, 13:34

В списках зачисленных в Псковский государственный университет представлены почти 20 стран, рассказала проректор университета по учебной работе и международной деятельности Ольга Серова в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 30 августа.

В ПсковГУ поступили абитуриенты почти из 20 стран

Фото Псковского агентства информации

Из Средней Азии, по ее словам, приехали узбеки, туркмены, таджики, казахи, из арабских государств — жители Ирана, Египта, Алжира. На «Лечебное дело» поступили студенты из Индии.

«Мы находимся на стадии разработки договора о сотрудничестве с университетом и компаниями в Индии, чтобы преподаватели приезжали читать на английском языке. Иначе эти ребята не смогут получить практику в Индии, разрешение на работу медиком», - пояснила Ольга Серова.

Кроме того, в вуз приходят запросы от абитуриентов из Эстонии, Латвии. «Вместе с Минобрнауки работаем над тем, чтобы приехали студенты из Афгана», - отметила спикер и добавила, что география будет расширяться.

Ответственный секретарь приемной комиссии ПсковГУ Дмитрий Лобарёв в свою очередь добавил, что в ПсковГУ представлены порядка 78 российских регионов. Больше всего абитуриентов приехали из Северо-Западного федерального округа - Мурманска, Новгородской и Московской областей, Республики Карелии и Москвы. Также есть уроженцы Владивостока и Краснодарского края.

Всего на первый курс бакалавриата зачислены 1 тыс. 638 студентов, на магистратуру – 200. На все формы обучения зачислят порядка 3 тысяч студентов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Два зампредседателя комитета по образованию Псковской области покинули свои посты
Директор псковских Теплосетей о грядущем похолодании: Это надо просто как-то перетерпеть
Топ-3 любимых мест жителей Псковской области определило ПАИ
За неделю псковские полицейские выявили 53 пьяных водителя
Семь человек заблудились в псковских лесах за сутки
Почти на 57% выполнен план по вакцинации от коронавируса в Псковской области
На 5% снизилась динамика заболеваемости СОVID-19 в Псковской области за неделю
19-летний парень погиб после падения с моста в Пскове
До 22 градусов тепла ожидается в Псковской области 30 августа

Комментарии

Авторизация
No comments
На своих двоих

Общество / Здоровье
24 августа 21:48

На своих двоих

О чем говорит внезапная хромота?
Дорога на кладбище

Общество
19 августа 10:48

Дорога на кладбище

Жители псковской деревни не могут добраться до захоронений родственников

Тревожные симптомы

Общество / Здоровье
18 августа 10:41

Тревожные симптомы

С чем могут быть связаны тошнота и кровотечения?