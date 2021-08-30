В ПсковГУ поступили абитуриенты почти из 20 стран

В списках зачисленных в Псковский государственный университет представлены почти 20 стран, рассказала проректор университета по учебной работе и международной деятельности Ольга Серова в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 30 августа.

Из Средней Азии, по ее словам, приехали узбеки, туркмены, таджики, казахи, из арабских государств — жители Ирана, Египта, Алжира. На «Лечебное дело» поступили студенты из Индии.

«Мы находимся на стадии разработки договора о сотрудничестве с университетом и компаниями в Индии, чтобы преподаватели приезжали читать на английском языке. Иначе эти ребята не смогут получить практику в Индии, разрешение на работу медиком», - пояснила Ольга Серова.

Кроме того, в вуз приходят запросы от абитуриентов из Эстонии, Латвии. «Вместе с Минобрнауки работаем над тем, чтобы приехали студенты из Афгана», - отметила спикер и добавила, что география будет расширяться.

Ответственный секретарь приемной комиссии ПсковГУ Дмитрий Лобарёв в свою очередь добавил, что в ПсковГУ представлены порядка 78 российских регионов. Больше всего абитуриентов приехали из Северо-Западного федерального округа - Мурманска, Новгородской и Московской областей, Республики Карелии и Москвы. Также есть уроженцы Владивостока и Краснодарского края.

Всего на первый курс бакалавриата зачислены 1 тыс. 638 студентов, на магистратуру – 200. На все формы обучения зачислят порядка 3 тысяч студентов.