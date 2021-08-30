Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Топ-3 любимых мест жителей Псковской области определило ПАИ

30 августа 2021 года, 12:42

Топ-3 любимых мест жителей Псковской области определило Псковское агентство информации в рамках флешмоба к 77-летию региона.

В тройку лидеров вошли Гдовская крепость (640 голосов или 31,34%), парк Городской вал в Опочке (577 голосов или 28,3% голосов), Трутневские пещеры в Гдовском районе (291 голос или 14,27%).

Напомним, что первоначально путем сборам мнений жителей районов был определен лонг-лист, в который вошли 80 мест на территории Псковской области. Из него исключили десять самых известных (Троицкий собор, Пушкинские Горы, Псково-Печерский монастырь и так далее).

Из оставшегося списка жители Псковской области выбрали топ-10. Участие в голосовании приняли почти две тысячи человек.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Два зампредседателя комитета по образованию Псковской области покинули свои посты
В ПсковГУ поступили абитуриенты почти из 20 стран
Директор псковских Теплосетей о грядущем похолодании: Это надо просто как-то перетерпеть
За неделю псковские полицейские выявили 53 пьяных водителя
Семь человек заблудились в псковских лесах за сутки
Почти на 57% выполнен план по вакцинации от коронавируса в Псковской области
На 5% снизилась динамика заболеваемости СОVID-19 в Псковской области за неделю
19-летний парень погиб после падения с моста в Пскове
До 22 градусов тепла ожидается в Псковской области 30 августа

Комментарии

Авторизация
No comments
На своих двоих

Общество / Здоровье
24 августа 21:48

На своих двоих

О чем говорит внезапная хромота?
Дорога на кладбище

Общество
19 августа 10:48

Дорога на кладбище

Жители псковской деревни не могут добраться до захоронений родственников

Тревожные симптомы

Общество / Здоровье
18 августа 10:41

Тревожные симптомы

С чем могут быть связаны тошнота и кровотечения?