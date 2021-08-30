Топ-3 любимых мест жителей Псковской области определило ПАИ

Топ-3 любимых мест жителей Псковской области определило Псковское агентство информации в рамках флешмоба к 77-летию региона.

В тройку лидеров вошли Гдовская крепость (640 голосов или 31,34%), парк Городской вал в Опочке (577 голосов или 28,3% голосов), Трутневские пещеры в Гдовском районе (291 голос или 14,27%).

Напомним, что первоначально путем сборам мнений жителей районов был определен лонг-лист, в который вошли 80 мест на территории Псковской области. Из него исключили десять самых известных (Троицкий собор, Пушкинские Горы, Псково-Печерский монастырь и так далее).

Из оставшегося списка жители Псковской области выбрали топ-10. Участие в голосовании приняли почти две тысячи человек.