За неделю псковские полицейские выявили 53 пьяных водителя

За прошедшую неделю, с 23 по 29 августа, сотрудники Госавтоинспекции выявили на дорогах Псковской области 53 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Из них семеро задержали повторно, сообщили Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего за семь дней полицейские пресекли 1 тыс. 964 административных правонарушения.

За этот период произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 14 - пострадали. «Зачастую именно управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и превышение скоростного режима являются причинами ДТП и тяжёлых последствий», - отметили в Госавтоинспекции и призвали строго соблюдать правила дорожного движения.