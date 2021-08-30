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Происшествия

За неделю псковские полицейские выявили 53 пьяных водителя

30 августа 2021 года, 12:10

За прошедшую неделю, с 23 по 29 августа, сотрудники Госавтоинспекции выявили на дорогах Псковской области 53 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Из них семеро задержали повторно, сообщили Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего за семь дней полицейские пресекли 1 тыс. 964 административных правонарушения. 

За этот период произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 14 - пострадали. «Зачастую именно управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и превышение скоростного режима являются причинами ДТП и тяжёлых последствий», - отметили в Госавтоинспекции и призвали строго соблюдать правила дорожного движения. 

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