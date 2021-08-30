Семь человек заблудились в псковских лесах за сутки

За сутки 27 августа в лесах Псковской области искали семерых заблудившихся. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу регионального Управления МЧС России.

Так, первый вызов поступил от отдела полиции по Гдовскому району в 17:50. В лесном массиве вблизи деревни Еврейно Гдовского района заблудилась целая группа людей: шесть человек, в том числе трое – дети. На их поиски направили четыре человека из поисково-спасательного отряда города Гдова. Они обнаружили потерявшихся в 18:30.

В 20:22 поступила заявка от порховского отдела полиции. Вблизи деревни Пески потерялся 55-летний мужчина. В пятницу спасателям не удалось найти потерявшегося. Его поиски продолжились на следующий день, однако тоже безрезультатно. Поисковые работы продолжатся.