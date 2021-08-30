Почти на 57% выполнен план по вакцинации от коронавируса в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Первым компонентом вакцины от СОVID-19 привились 171 тыс. 642 жителя региона. Из них 147 тыс. 734 полностью завершили вакцинацию. Еще 519 прошли ревакцинацию.

За минувшие сутки, 29 августа, прививку от коронавируса сделали 294 человека: 70 пациентов начали процедуру и 224 - получили второй препарат.

Запасы вакцины от коронавируса использованы в Псковской области на 80%.