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Общество / Здоровье

Почти на 57% выполнен план по вакцинации от коронавируса в Псковской области

30 августа 2021 года, 10:38

Почти на 57% выполнен план по вакцинации от коронавируса в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Почти на 57% выполнен план по вакцинации от коронавируса в Псковской области

Первым компонентом вакцины от СОVID-19 привились 171 тыс. 642 жителя региона. Из них 147 тыс. 734 полностью завершили вакцинацию. Еще 519 прошли ревакцинацию.

За минувшие сутки, 29 августа, прививку от коронавируса сделали 294 человека: 70 пациентов начали процедуру и 224 - получили второй препарат.

Запасы вакцины от коронавируса использованы в Псковской области на 80%. 

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