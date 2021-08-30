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Общество / Здоровье

На 5% снизилась динамика заболеваемости СОVID-19 в Псковской области за неделю

30 августа 2021 года, 10:28

За минувшую неделю динамика заболеваемости СОVID-19 в Псковской области снизилась на 5%, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Тенденция хорошая, но расслабляться не стоит - рисков осенью достаточно много», - подчеркнул глава региона.

За минувшие сутки, 29 августа, в ковидстатистику Псковской области добавилось 88 новых случаев. В частности, 31 человек заразился коронавирусом в Пскове (всего 16 тыс. 483). Еще 11 заболевших выявили в Невельском районе (всего 1 тыс. 820) и по 10 – в Опочецком (всего 1 тыс. 235) и Дедовичском (всего 1 тыс. 71). В Великих Луках (всего 7 тыс. 590) и в Островском районе (всего 2 тыс. 186) диагностировали по шесть случаев коронавируса, в Новоржевском (всего 660) и Палкинском (всего 487) – по три, в Псковском (всего 3 тыс. 831), Порховском (всего 1 тыс. 419) и Печорском (всего 839) – по два. В Гдовском (всего 766) и Стругокрасненском (всего 569) районах зафиксировали по одному инфицированному.

С начала пандемии подтвердилось 46 тыс. 894 случая заражения коронавирусом. Выздоровели от этого заболевания 40 тыс. 195 человек, в том числе 78 – за минувшие сутки.

Скончались от коронавируса 675 жителей Псковской области. 

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