19-летний парень погиб после падения с моста в Пскове, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Псковской области.

Инцидент произошел 28 августа около 17: 43. В это время спасателем поступило сообщение от очевидцев. Они рассказали, что молодой человек спрыгнул с моста Александра Невского в Пскове и утонул.

На поиски парня была направлена водолазная группа поисково-спасательного отряда города Пскова. Однако, в субботу тело юноши не удалось найти.

Его обнаружили на следующий день в 9:55. Спасатели извлекли труп из воды и передали сотрудникам полиции.