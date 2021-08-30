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Происшествия

19-летний парень погиб после падения с моста в Пскове

30 августа 2021 года, 09:58

19-летний парень погиб после падения с моста в Пскове, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Псковской области.

19-летний парень погиб после падения с моста в Пскове

Инцидент произошел 28 августа около 17: 43. В это время спасателем поступило сообщение от очевидцев. Они рассказали, что молодой человек спрыгнул с моста Александра Невского в Пскове и утонул. 

На поиски парня была направлена водолазная группа поисково-спасательного отряда города Пскова. Однако, в субботу тело юноши не удалось найти.

Его обнаружили на следующий день в 9:55. Спасатели извлекли труп из воды и передали сотрудникам полиции.

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