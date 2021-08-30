До 22 градусов тепла ожидается в Псковской области 30 августа

30 августа в Псковской области ожидается переменная облачность, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Местами в этот день пройдут кратковременные дожди. Ветер – восточный, умеренный. Температура днем поднимется до 17-22 градусов тепла. Ночью будет от 9 до 14 градусов. При этом осадки прогнозируют повсеместно.

День в Пскове пройдет без существенных осадков, ночью обещают кратковременные дожди. Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла днем и от 12 до 14 – ночью

В Великих Луках также: днем существенных осадков не ожидается, ночью пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура днем будет от 19 до 21 градуса тепла, минимальная ночью – от 11 до 13 градусов.