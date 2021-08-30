Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

До 22 градусов тепла ожидается в Псковской области 30 августа

30 августа 2021 года, 09:21

30 августа в Псковской области ожидается переменная облачность, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра. 

Местами в этот день пройдут кратковременные дожди. Ветер – восточный, умеренный. Температура днем поднимется до 17-22 градусов тепла. Ночью будет от 9 до 14 градусов. При этом осадки прогнозируют повсеместно.

День в Пскове пройдет без существенных осадков, ночью обещают кратковременные дожди. Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла днем и от 12 до 14 – ночью

В Великих Луках также: днем существенных осадков не ожидается, ночью пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура днем будет от 19 до 21 градуса тепла, минимальная ночью – от 11 до 13 градусов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Два зампредседателя комитета по образованию Псковской области покинули свои посты
В ПсковГУ поступили абитуриенты почти из 20 стран
Директор псковских Теплосетей о грядущем похолодании: Это надо просто как-то перетерпеть
Топ-3 любимых мест жителей Псковской области определило ПАИ
За неделю псковские полицейские выявили 53 пьяных водителя
Семь человек заблудились в псковских лесах за сутки
Почти на 57% выполнен план по вакцинации от коронавируса в Псковской области
На 5% снизилась динамика заболеваемости СОVID-19 в Псковской области за неделю
19-летний парень погиб после падения с моста в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
На своих двоих

Общество / Здоровье
24 августа 21:48

На своих двоих

О чем говорит внезапная хромота?
Дорога на кладбище

Общество
19 августа 10:48

Дорога на кладбище

Жители псковской деревни не могут добраться до захоронений родственников

Тревожные симптомы

Общество / Здоровье
18 августа 10:41

Тревожные симптомы

С чем могут быть связаны тошнота и кровотечения?