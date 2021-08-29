«Народные тропы» возле библиотеки им. Григорьева в Пскове заасфальтируют. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сделано это будет в рамках ремонта ул. Коммунальной, который начался в Пскове. Ремонт проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На него предусмотрено 215 млн рублей.

На месте ремонта побывали глава Пскова Елена Полонская, и. п. главы администрации города Борис Елкин и депутат областного Собрания Юрий Сорокин. Они обратили внимание на необходимость ремонта асфальтирования народных троп возле библиотеки им. Григорьева. Зашла речь о ремонте проезда и парковки у приемного отделения детской областной больницы.

Кроме того, Елена Полонская предложила установить светофор напротив дома №32 по улице Коммунальной. Ее предложение продиктовано тем, что рядом с парком «Моя история» будет возведена новая школа, и детям придется преодолевать дорогу через четыре полосы интенсивного движения.