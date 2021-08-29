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Общество

«Народные тропы» возле библиотеки им. Григорьева в Пскове заасфальтируют

29 августа 2021 года, 17:30

«Народные тропы» возле библиотеки им. Григорьева в Пскове заасфальтируют. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сделано это будет в рамках ремонта ул. Коммунальной, который начался в Пскове. Ремонт проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На него предусмотрено 215 млн рублей.

На месте ремонта побывали глава Пскова Елена Полонская, и. п. главы администрации города Борис Елкин и депутат областного Собрания Юрий Сорокин. Они обратили внимание на необходимость ремонта асфальтирования народных троп возле библиотеки им. Григорьева. Зашла речь о ремонте проезда и парковки у приемного отделения детской областной больницы.

Кроме того, Елена Полонская предложила установить светофор напротив дома №32 по улице Коммунальной. Ее предложение продиктовано тем, что рядом с парком «Моя история» будет возведена новая школа, и детям придется преодолевать дорогу через четыре полосы интенсивного движения.

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Комментарии

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Бабулечка
22:56 29.08.2021

Уже и на народные тропы нашла Е.Полонская асфальта, то есть денег,, а для своих избирателей за областной стоматологией никак не находятся, одни обещалки и видимость работы создают. Пусть т.Ёлкин заглянет туда. Там не народные тропы, а приезжают со всего города, яма на яме.

Бабулечка
23:04 29.08.2021

Осенью потратили 20 млн руб по нацпроекту, в том числе и на ул.Коммунальную. трактором сдирали травяной дёрн на участках вдоль дорог , поломали поребрики, подкопали ивы ,на Юбилейной да так,что корни торчат. Недоделали ремонт поребриков на пересечении Рижского и Юбилейной. Ноги сломать можно.Ходят и улыбаются, ремонт затеяли.На Коммунальной недавно ремонт делали и вновь. Как будто нет ям во дворах облцентра.

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