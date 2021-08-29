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Общество

Туристический катер подумывают приобрести для Гдовского района

29 августа 2021 года, 19:55

Туристический катер подумывают приобрести для Гдовского района. Об этом в своем видеообращении рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он отметил, что предложение приобрести катер поступило от главы Гдовского района. Его задача - связать Гдов и Самолву, чтобы туристы могли путешествовать по этому турмаршруту. Губернатор идею поддержал и обещал проработал.

Кроме того, в ближайшее время будет сделана дорогу в деревню Самолва от трассы «Псков – Гдов». Из-за установки памятника, старая совсем пришла в негодность. Будут выполнены и подъезды к самому памятнику. Волости уже ыделена субсидия для закупки необходимой техники, чтобы можно было поддерживать территорию в порядке.

Для жителей и гостей обустроят пляж, отремонтируют деревенский детский сад, близлежащие деревни получат качественную мобильную связь.

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