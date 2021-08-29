В Псковской области готовятся к возможному ухудшению эпидситуации. Об этом в своем видеообращении сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он напомнил, что существует риск совмещения трёх сезонных эпидемий: коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции.

«Эти заболевания даже молодых и здоровых людей могут на несколько недель уложить в больницу, - заметил он. - Поэтому напоминаю, что с 1 сентября прививки от гриппа и пневмококка доступны в любой детской и взрослой поликлиниках региона.

По его словам, прививки можно делать одновременно, но при этом нужно выждать месяц после введения второго компонента вакцины от коронавируса.