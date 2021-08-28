Дом Родзянко отремонтируют в Усвятах

Памятник XIX века «Дом Родзянко» будет отремонтирован, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе визита в Усвяты на празднование 1000-летия со дня первого летописного упоминания поселка 28 августа. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на местную газету «Новая жизнь».
Глава региона также предложил, чтобы Усвяты участвовали в конкурсе по благоустройству малых исторических городов. В 2021 году Остров и Гдов получили в рамках этого конкурса по 50 млн рублей на благоустройство.
Фото газеты «Новая жизнь»
Также губернатор пообещал обновить инструменты в Усвятской детской музыкальной школе.
Кроме того, вместе с депутатом Госдумы Александром Козловским, спикером областного Собрания депутатов Александром Котовым и главой Усвятского района Дмитрием Петровым Михаил Ведерников возложил цветы к братскому захоронению на Замковой горе.