Дом Родзянко отремонтируют в Усвятах

Памятник XIX века «Дом Родзянко» будет отремонтирован, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе визита в Усвяты на празднование 1000-летия со дня первого летописного упоминания поселка 28 августа. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на местную газету «Новая жизнь».