Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Дом Родзянко отремонтируют в Усвятах

28 августа 2021 года, 17:33

Памятник XIX века «Дом Родзянко» будет отремонтирован, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе визита в Усвяты на празднование 1000-летия со дня первого летописного упоминания поселка 28 августа. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на местную газету «Новая жизнь».

Дом Родзянко отремонтируют в Усвятах

Фото газеты «Новая жизнь»
Глава региона также предложил, чтобы Усвяты участвовали в конкурсе по благоустройству малых исторических городов. В 2021 году Остров и Гдов получили в рамках этого конкурса по 50 млн рублей на благоустройство.

Также губернатор пообещал обновить инструменты в Усвятской детской музыкальной школе.

Кроме того, вместе с депутатом Госдумы Александром Козловским, спикером областного Собрания депутатов Александром Котовым и главой Усвятского района Дмитрием Петровым Михаил Ведерников возложил цветы к братскому захоронению на Замковой горе.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

16-й выпуск «Псковской сводки» вышел в эфир
Более 147 тысяч псковичей привились от коронавируса
На образовательной площадке ЦУР Псковской области рассказали о социальном контракте
Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» проходит в Печорском районе
В Пскове откроется самый большой в регионе клуб единоборств
Картины псковского художника попали на этикетки французской винодельни из списка ЮНЕСКО
Соревнования Workout Games Pskov 2021 проходят в Пскове
1000-летие Усвят отмечается 28 августа
Праздничное богослужение в Печерском монастыре транслируют в интернете

Комментарии

Авторизация
No comments
На своих двоих

Общество / Здоровье
24 августа 21:48

На своих двоих

О чем говорит внезапная хромота?
Дорога на кладбище

Общество
19 августа 10:48

Дорога на кладбище

Жители псковской деревни не могут добраться до захоронений родственников

Тревожные симптомы

Общество / Здоровье
18 августа 10:41

Тревожные симптомы

С чем могут быть связаны тошнота и кровотечения?