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Общество / Здоровье

Более 147 тысяч псковичей привились от коронавируса

28 августа 2021 года, 15:52

147 042 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от коронавируса. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил на своей странице в сецсети Instagram.

Глава региона рассказал, что первым компонентом вакцины привились 171 244 жителей Псковской области. Использовано 79,8% поступившей в регион вакцины от коронавируса.

Михаил Ведерников отметил, что дополнительные риски осенне-зимнего сезона создают грипп и пневмококк и что с 1 сентября прививки от них будут доступны во всех поликлиниках области.

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