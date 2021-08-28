Более 147 тысяч псковичей привились от коронавируса

147 042 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от коронавируса. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил на своей странице в сецсети Instagram.

Глава региона рассказал, что первым компонентом вакцины привились 171 244 жителей Псковской области. Использовано 79,8% поступившей в регион вакцины от коронавируса.

Михаил Ведерников отметил, что дополнительные риски осенне-зимнего сезона создают грипп и пневмококк и что с 1 сентября прививки от них будут доступны во всех поликлиниках области.