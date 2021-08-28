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Общество

На образовательной площадке ЦУР Псковской области рассказали о социальном контракте

28 августа 2021 года, 15:38

Очередным гостем образовательной площадки ЦУР Псковской области стала заместитель председателя Комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Николаева, которая рассказала о социальном контракте.

В первом выпуске, посвященному этой теме, спикер поделилась, что такое социальный контракт, и кто его может заключить.

«Социальный контракт – это новая современная форма активной помощи, адресной помощи социальной гражданам, и одиноко проживающим или семьям, у которых доход менее прожиточного минимума, установленного в нашем регионе», - рассказала Татьяна Николаева. Также в выпуске озвучили и размер социального контракта. Размер социального контракта на индивидуально-предпринимательскую деятельность составляет не более 250 тысяч рублей.

Выплата в рамках контракта по поиску работы - 12 790 рублей в первый месяц заключения контракта, а также ещё в течение трёх месяцев после оформления трудового договора.

Полный выпуск образовательной площадки можно посмотреть в официальной группе ЦУР Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

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