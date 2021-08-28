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Культура / Фестиваль

Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» проходит в Печорском районе

28 августа 2021 года, 15:28

14-й Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» открылся сегодня, 28 августа, в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района.

Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» проходит в Печорском районе

Фото Дарьи Хватковой

На фестивале выступят вокальный ансамбль «Тигирмен кенакъëс», фолькгруппа «TALOMERLIT» общества ингерманландских финнов из Ленинградской области, этнографический ансамбль «Птенцы» из Печорской лингвистической гимназии и псковский ансамбль «Сказ».

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