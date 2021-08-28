В Пскове откроется самый большой в регионе клуб единоборств

В Пскове откроется самый большой в регионе клуб единоборствами, рассказал губернатор Михаил Ведерников на площадке соревнований Workout Games Pskov 2021 сегодня, 28 августа.

Глава региона поприветствовал участников соревнований Workout Games Pskov 2021 и сообщил, что средства на некоммерческий клуб единоборств, где можно будет заниматься самбо, боксом и ММА, уже выделены. Заниматься там можно будет и воркаутом, сообщает Псковское агентство информации.

Также губернатор обсудил с главой федерации воркаут России Максимом Поповым развитие воркаута в регионе. По его словам, в 2021 году в Псковской области будет установлено 100 воркаут-площадок.