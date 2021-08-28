Картины псковского художника попали на этикетки французской винодельни из списка ЮНЕСКО

Картины псковского художника Петра Оссовского попали на этикетки французской винодельни Château La Grace Dieu Des Prieurs, которая была основана в 1885 году и с 1999 года входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Фотографии бутылок с картинами Оссовского на этикетках опубликовал на своей странице в соцсети Facebook известный псковский ресторатор, член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России Андрей Филатов. «Вина Франции с этикетками, на которых изображены картины моего друга Петра Павловича Оссовского. Очень приятно, что чтят человека, который часть своей жизни трудился на Псковщине и заслуженно почитаем здесь. Правда, вряд ли были учтены права наследников», - написал он.
Однако, как пишет Forbes France, бутылки с картинами русских художников на этикетах стали результатом коллаборации Château La Grace Dieu Des Prieurs с фондом Art Russe.
Фото из соцсети
Фонд был основан в 2012 году с целью популяризации русского и советского искусства для международной аудитории посредством организации выставок и поддержки просветительских проектов. Его основателем является полный тезка псковского ресторатора: председатель совета директоров инвестиционной компании «Тулома», один из совладельцев компании Globaltrans. президент Федерации шахмат России и почётный академик Российской академии художеств Андрей Филатов.
Петр Оссовский. «Рыбаки Псковского озера» (1967)
Фото с сайта bibliopskov.ru
Наряду с картинами Петра Оссовского на этикетки вина попали произведения Аркадия Пластова, Аристарха Лентулова, Таира Салахова, Татьяны Яблонской, Виктора Иванова, Николая Баскакова, Александра Герасимова, Николая Фешина и братьев Ткачевых. «Их картины иллюстрируют повседневную жизнь мужчин и женщин в советское время», - пишет Forbes France.
Петр Оссовский (1925-2015) работал в так называемом «суровом стиле». С 1966 года он много времени проводил в Псковской области: в Пскове, Изборске, на Талабских островах. В 2008 году ему были присвоено звание Почетного гражданина Пскова. В 2015 году он был похоронен в Изборске, на Труворовом городище.
Произведения Оссовского находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, в специальном заре Псковской картинной галереи, а также в частных и государственных коллекциях Германии, Болгарии, Польши, Чехии, Англии, Словакии, Италии, Испании, Финляндии, Японии, США, Египта, Израиля, Венесуэлы.
Фото с сайта wikimedia.org