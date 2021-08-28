Картины псковского художника попали на этикетки французской винодельни из списка ЮНЕСКО

Картины псковского художника Петра Оссовского попали на этикетки французской винодельни Château La Grace Dieu Des Prieurs, которая была основана в 1885 году и с 1999 года входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фотографии бутылок с картинами Оссовского на этикетках опубликовал на своей странице в соцсети Facebook известный псковский ресторатор, член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России Андрей Филатов. «Вина Франции с этикетками, на которых изображены картины моего друга Петра Павловича Оссовского. Очень приятно, что чтят человека, который часть своей жизни трудился на Псковщине и заслуженно почитаем здесь. Правда, вряд ли были учтены права наследников», - написал он.