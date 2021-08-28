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Спорт / Соревнования

Соревнования Workout Games Pskov 2021 проходят в Пскове

28 августа 2021 года, 11:36

Всероссийские силовые соревнования по воркауту Workout Games Pskov 2021 проходят в Пскове сегодня, 28 августа. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на лидера регионального движения Street Workout Виталия Дидыча.

Соревнования Workout Games Pskov 2021 проходят в Пскове

Фото Псковского агентства информации
Соревнования проходят в рамках проекта «Street Workout - сообщество твоего развития» с использованием гранта президента России, а также при поддержке губернатора области Михаила Ведерникова и проектного офиса «Команда 2018».

Участие в них принимают 36 спортсменов со всей России, а почётным гостем Workout Games Pskov 2021 стал президент Федерации Воркаута России Максим Попов.

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