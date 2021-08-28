Соревнования Workout Games Pskov 2021 проходят в Пскове

Всероссийские силовые соревнования по воркауту Workout Games Pskov 2021 проходят в Пскове сегодня, 28 августа. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на лидера регионального движения Street Workout Виталия Дидыча.
Всероссийские силовые соревнования по воркауту Workout Games Pskov 2021 проходят в Пскове сегодня, 28 августа. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на лидера регионального движения Street Workout Виталия Дидыча.
Участие в них принимают 36 спортсменов со всей России, а почётным гостем Workout Games Pskov 2021 стал президент Федерации Воркаута России Максим Попов.