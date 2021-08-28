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Общество

1000-летие Усвят отмечается 28 августа

28 августа 2021 года, 10:21

1000-летие первого упоминания поселка Усвяты в летописи отмечается сегодня, 28 августа.

В программе празднования - спектакли псковского областного театра кукол, мастер-классы для детей, творческие встречи. Частью юбилейных мероприятий станет Фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой «Знак русского», который откроется в деревне Церковище Усвятского района в 13:00.

В 17:00 начнется программа главной сцены праздника. Жители и гости Усвят увидят концерт ансамбля русской музыки «Псков», выступление певицы Пелагеи и группы «Красивая».

Завершится праздник салютом.

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