Псковский школьник провел каникулы в Арктике. Как сообщает газета «Аргументы и факты. Псков» Тимофей Пермяков , девятиклассник из Пскова, 25 августа вернулся из десятидневной экспедиции на Северный полюс, которая проходила на атомном ледоколе. Возможность отправиться в это путешествия он получил за победу в конкурсе от госкорпорации «Росатом».

Десять дней он бороздил просторы Северного Ледовитого океана на атомном ледоходе, высматривал на горизонте белых медведей, любовался необыкновенной природой с мостика капитана корабля, слушал треск ломающегося, как печенье, льда, удивлялся его толщине и необыкновенной расцветке. -За бортом все время было светло, пейзаж практически не меняется, - рассказал он. - Разве что в начале поездки кругом была вода, потом начинают попадаться льдины и айсберги, а через пару дней ледокол уже давит лед. Из под киля вылетают огромные его куски по метру, а то и по два толщиной, некоторые из них - необыкновенно яркого голубого оттенка.