Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Псковский школьник провел каникулы в Арктике

27 августа 2021 года, 17:56

Псковский школьник провел каникулы в Арктике. Как сообщает газета «Аргументы и факты. Псков» Тимофей Пермяков , девятиклассник из Пскова, 25 августа вернулся из десятидневной экспедиции на Северный полюс, которая проходила на атомном ледоколе.

Возможность отправиться в это путешествия он получил за победу в конкурсе от госкорпорации «Росатом».

Псковский школьник провел каникулы в Арктике
На пути экспедиции встретились белые медведи
Фото Тимофея Пермякова

Десять дней он бороздил просторы Северного Ледовитого океана на атомном ледоходе, высматривал на горизонте белых медведей, любовался необыкновенной природой с мостика капитана корабля, слушал треск ломающегося, как печенье, льда, удивлялся его толщине и необыкновенной расцветке.

-За бортом все время было светло, пейзаж практически не меняется, - рассказал он. - Разве что в начале поездки кругом была вода, потом начинают попадаться льдины и айсберги, а через пару дней ледокол уже давит лед. Из под киля вылетают огромные его куски по метру, а то и по два толщиной, некоторые из них - необыкновенно яркого голубого оттенка.

Псковский школьник провел каникулы в Арктике
Северный полюс удивил Тимофея отсутствием земли
Фото Тимофея Пермякова

Участники экспедиции все десять дней провели без связи и интернета, при этом совершенно не скучали. Почти каждый день они встречались с учеными, полярниками и исследователями.

Подробнее об экспедиции, в которой участвовал Тимофей, читайте в статье «Лёдяной подход».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Самолет вылетел из Калининграда в Псков с большой задержкой
Изменения на региональной медиаполяне обсудили ведущие «Псковского телеграма»
97 новых случаев СОVID-19 при 48 выздоровевших зафиксировали в Псковской области за сутки
Более 60 псковских ТОСов стали победителями второго регионального конкурса проектов
455 млн рублей направят Псковской области на ремонт четырех мостов
Владимир Путин: По предложению Елены Шмелевой программа капремонта школ будет комплексной
На II федеральном марафоне «Новое Знание» выступят звезды науки, культуры, спорта, бизнеса и выдающиеся госдеятели
Все школы Псковской области подключат к высокоскоростному интернету до конца года
Новую школу построят в Себеже в 2024 году

Комментарии

Авторизация
No comments
На своих двоих

Общество / Здоровье
24 августа 21:48

На своих двоих

О чем говорит внезапная хромота?
Дорога на кладбище

Общество
19 августа 10:48

Дорога на кладбище

Жители псковской деревни не могут добраться до захоронений родственников

Тревожные симптомы

Общество / Здоровье
18 августа 10:41

Тревожные симптомы

С чем могут быть связаны тошнота и кровотечения?