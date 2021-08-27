Псковский школьник провел каникулы в Арктике. Как сообщает газета «Аргументы и факты. Псков» Тимофей Пермяков , девятиклассник из Пскова, 25 августа вернулся из десятидневной экспедиции на Северный полюс, которая проходила на атомном ледоколе.
Возможность отправиться в это путешествия он получил за победу в конкурсе от госкорпорации «Росатом».
На пути экспедиции встретились белые медведи
Фото Тимофея Пермякова
Десять дней он бороздил просторы Северного Ледовитого океана на атомном ледоходе, высматривал на горизонте белых медведей, любовался необыкновенной природой с мостика капитана корабля, слушал треск ломающегося, как печенье, льда, удивлялся его толщине и необыкновенной расцветке.
-За бортом все время было светло, пейзаж практически не меняется, - рассказал он. - Разве что в начале поездки кругом была вода, потом начинают попадаться льдины и айсберги, а через пару дней ледокол уже давит лед. Из под киля вылетают огромные его куски по метру, а то и по два толщиной, некоторые из них - необыкновенно яркого голубого оттенка.
Северный полюс удивил Тимофея отсутствием земли
Фото Тимофея Пермякова
Участники экспедиции все десять дней провели без связи и интернета, при этом совершенно не скучали. Почти каждый день они встречались с учеными, полярниками и исследователями.
Подробнее об экспедиции, в которой участвовал Тимофей, читайте в статье «Лёдяной подход».