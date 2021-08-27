97 новых случаев СОVID-19 при 48 выздоровевших зафиксировали в Псковской области за сутки

В Пскове (всего 16 тыс. 384) выявили 16 ковидбольных, в Великих Луках (всего 7 тыс. 568) – 14, в Псковском районе (всего 3 тыс. 815) – 10, а в Островском (всего 2 тыс. 167) – девять. По восемь случаев коронавируса диагностировали в Дедовичском (всего 1 тыс. 50) и Стругокрасненском (всего 558) районах, по пять – в Порховском (всего 1 тыс. 414), Новосокольническом (всего 1 тыс. 223) и Пыталовском (всего 560). Четыре человека заболели в Печорском районе (всего 834). В Опочецком (всего 1 тыс. 215), Плюсском (всего 811), Пушкиногорском (всего 571), Бежаницком (всего 490) и Локнянском (всего 330) районах добавилось по два инфицированных, в Новоржевском (всего 657), Красногородском (всего 414) и Дновском (всего 373) – по одному.

С начала пандемии в Псковской области подтвердилось 46 тыс. 616 случаев заражения коронавирусом. Излечились от этого заболевания 39 тыс. 940 человек, умерли – 662.