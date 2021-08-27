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Общество

Более 60 псковских ТОСов стали победителями второго регионального конкурса проектов

27 августа 2021 года, 17:04

Более 60 псковских территориальных общественных самоуправлений (ТОС) стали победителями второго регионального конкурса проектов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Всего для участия в конкурсе было представлено 115 заявок-проектов от 109 ТОСов. Бюджет конкурса составил 6 миллионов рублей. Максимальная сумма гранта — 100 тыс рублей.

Проекты-победители посвящены благоустройству зон отдыха, установке детских площадок, организации и модернизации уличного освещения, монтажу контейнерных площадок, ремонту сельских домов культуры, замене водопроводных сетей и обновлению дорожной инфраструктуры.

Конкурс проектов ТОСов проводится в регионе с 2019 года. Победителями первого конкурса в 2021 году стали 107 проектов.

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