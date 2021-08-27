455 млн рублей направят Псковской области на ремонт четырех мостов

По распоряжению главы Правительства РФ Михаила Мишустина Псковской области выделят 455 млн рублей на ремонт четырех мостов. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил на своей странице в Instagram.

Средства, которые получит регион, будут направлены на ремонт моста через реку Шелонь на 66-м километре дороги «Дедовичи - Дно – Костыжицы» в Дновском районе, моста через реку Великую на 9-м километре дороги «Пушкинские Горы - Рождество – Велье» в Пушкиногорском районе, а также Троицкого моста через реку Пскову и моста на объездной дороге через реку Шелонь в Дедовичском районе.

Дополнительное финансирование, по словам главы региона, выделят из резервного фонда уже в этом году. Планируемый срок ввода объектов в эксплуатацию – 2022 и 2023 годы.