Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

455 млн рублей направят Псковской области на ремонт четырех мостов

27 августа 2021 года, 16:21

По распоряжению главы Правительства РФ Михаила Мишустина Псковской области выделят 455 млн рублей на ремонт четырех мостов. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил на своей странице в Instagram.

Средства, которые получит регион, будут направлены на ремонт моста через реку Шелонь на 66-м километре дороги «Дедовичи - Дно – Костыжицы» в Дновском районе, моста через реку Великую на 9-м километре дороги «Пушкинские Горы - Рождество – Велье» в Пушкиногорском районе, а также Троицкого моста через реку Пскову и моста на объездной дороге через реку Шелонь в Дедовичском районе.

Дополнительное финансирование, по словам главы региона, выделят из резервного фонда уже в этом году. Планируемый срок ввода объектов в эксплуатацию – 2022 и 2023 годы.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Самолет вылетел из Калининграда в Псков с большой задержкой
Изменения на региональной медиаполяне обсудили ведущие «Псковского телеграма»
Псковский школьник провел каникулы в Арктике
97 новых случаев СОVID-19 при 48 выздоровевших зафиксировали в Псковской области за сутки
Более 60 псковских ТОСов стали победителями второго регионального конкурса проектов
Владимир Путин: По предложению Елены Шмелевой программа капремонта школ будет комплексной
На II федеральном марафоне «Новое Знание» выступят звезды науки, культуры, спорта, бизнеса и выдающиеся госдеятели
Все школы Псковской области подключат к высокоскоростному интернету до конца года
Новую школу построят в Себеже в 2024 году

Комментарии

Авторизация
No comments
Переходный период

Транспорт / Инфраструктура
18 августа 09:10

Переходный период

Для псковских «зебр» может начаться «светлая полоса»
Туда и обратно

Транспорт / Инфраструктура
4 августа 17:01

Туда и обратно

Общественники предлагают изменить схему объезда перекрытой улицы Кузбасской Дивизии в Пскове
Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте

Транспорт / Инфраструктура
6 июля 11:46

Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте