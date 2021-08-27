Все школы Псковской области подключат к высокоскоростному интернету до конца года

Все школы Псковской области подключат к высокоскоростному интернету до конца 2021 года, сообщил председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 27 августа.

Работа, по его словам, проводится в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Подключением сельских школ занимается Ростелеком.

В настоящее время доступ к высокоскоростному интернету получили 90 школ из 135 в сельской местности Псковской области, подчеркнул Андрей Ермаков и заверил, что остальных подключение ожидает до 1 октября.

«Интернет - инструмент номер один. Мы стараемся оснащать образовательные организации современной компьютерной техникой. Порядка 150 «Точек роста» появятся до 2024 года», - заключил спикер.