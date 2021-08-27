Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В псковских кафе разрешат проведение концертов

27 августа 2021 года, 13:22

С 1 сентября в предприятиях общественного питания Псковской области разрешат проведение концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий. Об этом сообщила первый заместитель руководителя аппарата администрации региона – начальника правового управления Наталья Волкова в ходе заседании оперштаба, передает корреспондент «Псковской правды».

Эти мероприятия должны проводиться с соблюдением условий, установленных для проведения концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий в иных местах. В частности, зрители должны располагаться на посадочных местах.

Заполняемость зала не должна превышать 50% от общего количества посадочных мест, за исключением случаев, когда зрители являются членами одной семьи или коллегами. В этом случае разрешенное число зрителей увеличивается до 75%.

Функционирование танцевальных площадок не допускается. Кроме того, должна быть обеспечена социальная дистанция в 1,5 метра.

Прочие ограничения в регионе предложено продлить до 30 сентября.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Самолет вылетел из Калининграда в Псков с большой задержкой
Изменения на региональной медиаполяне обсудили ведущие «Псковского телеграма»
Псковский школьник провел каникулы в Арктике
97 новых случаев СОVID-19 при 48 выздоровевших зафиксировали в Псковской области за сутки
Более 60 псковских ТОСов стали победителями второго регионального конкурса проектов
455 млн рублей направят Псковской области на ремонт четырех мостов
Владимир Путин: По предложению Елены Шмелевой программа капремонта школ будет комплексной
На II федеральном марафоне «Новое Знание» выступят звезды науки, культуры, спорта, бизнеса и выдающиеся госдеятели
Все школы Псковской области подключат к высокоскоростному интернету до конца года

Комментарии

Авторизация
No comments
На своих двоих

Общество / Здоровье
24 августа 21:48

На своих двоих

О чем говорит внезапная хромота?
Дорога на кладбище

Общество
19 августа 10:48

Дорога на кладбище

Жители псковской деревни не могут добраться до захоронений родственников

Тревожные симптомы

Общество / Здоровье
18 августа 10:41

Тревожные симптомы

С чем могут быть связаны тошнота и кровотечения?