В псковских кафе разрешат проведение концертов

С 1 сентября в предприятиях общественного питания Псковской области разрешат проведение концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий. Об этом сообщила первый заместитель руководителя аппарата администрации региона – начальника правового управления Наталья Волкова в ходе заседании оперштаба, передает корреспондент «Псковской правды».

Эти мероприятия должны проводиться с соблюдением условий, установленных для проведения концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий в иных местах. В частности, зрители должны располагаться на посадочных местах.

Заполняемость зала не должна превышать 50% от общего количества посадочных мест, за исключением случаев, когда зрители являются членами одной семьи или коллегами. В этом случае разрешенное число зрителей увеличивается до 75%.

Функционирование танцевальных площадок не допускается. Кроме того, должна быть обеспечена социальная дистанция в 1,5 метра.

Прочие ограничения в регионе предложено продлить до 30 сентября.