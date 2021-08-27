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Общество

Запрет на банкеты в кафе отменят в Псковской области с 1 сентября

27 августа 2021 года, 12:20

Запрет на банкеты в кафе отменят в Псковской области с 1 сентября. Об этом в ходе заседания оперштаба сообщила первый заместитель руководителя аппарата администрации региона – начальника правового управления Наталья Волкова, передает корреспондент «Псковской правды».

В предприятиях общественного питания предлагается разрешить проведение банкетов (за исключением мероприятий для несовершеннолетних), свадеб, поминок, корпоративов и так далее.

Для участия в этих мероприятих необходимо наличие документа о полной вакцинации, или теста, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирус любым из методов, определяющих генетический материал, или антиген возбудителя коронавируса с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Последний должен быть получен не ранее чем за три календарных дня до дня проведения мероприятия. Также можно предоставить документ о перенесенном заболевании - он действует в течение шести месяцев.

Обслуживание мероприятий должно осуществляться исключительно вакцинированными работниками. У ведущего, аниматора, фотографа, видеооператора и иных граждан, оказывающих услуги при проведении мероприятия, также должен быть документ, подтверждающий прохождение вакцинации.

В месте проведения банкетов не допускается нахождение посторонних лиц - не являющихся участниками мероприятия или не обслуживающих его.

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