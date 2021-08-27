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Общество

В Псковской области скорректируют требования к постояльцам отелей

27 августа 2021 года, 12:00

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил внести корректировки в противовирусный указ, касающиеся постояльцев отелей и участников массовых мероприятий. Речь об этом шла в ходе заседания оперативного штаба 27 августа, сообщает корреспондент «Псковской правды».

«Целый ряд факторов летнего периода уже теряет свою актуальность, поэтому некоторые ограничительные меры становятся излишними», - отметил глава региона.

В связи с сезонным снижением турпотока планируется отменить требование предоставлять для заселения сертификат о вакцинации, документы о перенесённом заболевании, справку о наличии антител или отрицательный ПЦР-тест. Глава региона подчеркнул, что обычных правил безопасности, которые действуют во всей гостиничной сфере региона уже полтора года, будет достаточно.

Еще одна корректировка связана с изменением Минздравом показаний для вакцинации. В частности, справки о наличии антител становятся неактуальны, поэтому их следует исключить из списка необходимых документов для командированных, а также участников массовых мероприятий.

Действие противовирусного Указа будет продлено до конца сентября.

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