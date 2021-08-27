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Общество

Родители первоклассников и выпускников в Псковской области смогут присутствовать на линейках 1 сентября

27 августа 2021 года, 11:38

Родители первоклассников и выпускников в Псковской области смогут присутствовать на торжественных линейках 1 сентября, заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседании оперативного штаба 27 августа, передает корреспондент «Псковской правды».

Глава региона подчеркнул, что реальная эпидемиологическая ситуация, прогнозы её развития, собственный опыт и мнение экспертов позволяют провести торжественные линейки для 1, 9 и 11 классов.

В День знаний и единый день голосования необходимо обеспечить безопасность всех участников, добавил губернатор и призвал использовать для этого позитивный опыт прошлого года. 

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