Родители первоклассников и выпускников в Псковской области смогут присутствовать на линейках 1 сентября

Родители первоклассников и выпускников в Псковской области смогут присутствовать на торжественных линейках 1 сентября, заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседании оперативного штаба 27 августа, передает корреспондент «Псковской правды».

Глава региона подчеркнул, что реальная эпидемиологическая ситуация, прогнозы её развития, собственный опыт и мнение экспертов позволяют провести торжественные линейки для 1, 9 и 11 классов.

В День знаний и единый день голосования необходимо обеспечить безопасность всех участников, добавил губернатор и призвал использовать для этого позитивный опыт прошлого года.