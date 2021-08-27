Вход в неизвестную каменную постройку обнаружили археологи на территории Снетогорского монастыря в Пскове

В северной части шурфа I археологам удалось исследовать сохранившийся участок культурного слоя XIV-XVIII вв. В другом шурфе специалисты нашли участок дороги из мелкого гранитного булыжника. Дорога датируется первой половиной XX века и ,возможно, её появление связано с немецкой оккупацией.

«Исследования показали перспективность изучения всех участков монастыря, так как они могут добавить новые неизвестные детали по истории Снетогорского монастыря, - отмечает Марина Кулакова. - Археологические раскопки в центральной части монастыря предполагается продолжить».

Работами в Снеготогорском монастыре руководил научный сотрудник археологического центра Антон Романовский.