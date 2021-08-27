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Культура

Вход в неизвестную каменную постройку обнаружили археологи на территории Снетогорского монастыря в Пскове

27 августа 2021 года, 11:13

Вход в неизвестную каменную постройку обнаружили археологи на территории Снетогорского монастыря в Пскове, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на директора Псковского археологического центра Марину Кулакову.

Вход в неизвестную каменную постройку обнаружили археологи на территории Снетогорского монастыря в Пскове

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

Этот вход располагается в южной части шурфа I. В пределы исследуемой зоны попало 4 ступени, которые заканчиваются участком земляного пола из песка и глины. В стенах археологи обнаружили две ниши, которые, вероятно, использовались для установки свечей или ламп.

Специалисты датируют находку достаточно широко: 2-я половина XV-XVII вв.

Вход в неизвестную каменную постройку обнаружили археологи на территории Снетогорского монастыря в Пскове

Фото из официального Telegram-канала Псковской области
Вход в неизвестную каменную постройку обнаружили археологи на территории Снетогорского монастыря в Пскове

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

В северной части шурфа I археологам удалось исследовать сохранившийся участок культурного слоя XIV-XVIII вв. В другом шурфе специалисты нашли участок дороги из мелкого гранитного булыжника. Дорога датируется первой половиной XX века и ,возможно, её появление связано с немецкой оккупацией.

«Исследования показали перспективность изучения всех участков монастыря, так как они могут добавить новые неизвестные детали по истории Снетогорского монастыря, - отмечает Марина Кулакова. - Археологические раскопки в центральной части монастыря предполагается продолжить».

Работами в Снеготогорском монастыре руководил научный сотрудник археологического центра Антон Романовский.

Вход в неизвестную каменную постройку обнаружили археологи на территории Снетогорского монастыря в Пскове

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

Также предпроектные исследования завершились в Мирожском и Косьмодемьянском монастырях, отметила Марина Кулакова и добавила, что меньше всего находок удалось найти в Снетогорском монастыре. 

«Но самая главная цель там была достигнута: мы нашли и постройки и культурный слой, который связан с временем функционирования Снетогорского монастыря в средние века, но не связан с некрополем, то, что обычно открывают на территории монастырей», - заключила она. 

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