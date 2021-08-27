В Псковской области началось шестое заседание по делу об установлении фактов геноцида

В Псковском областном суде началось шестое заседание по дело об установлении фактов геноцида, военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает Псковское агентство информации, 27 августа в суде проведут судебные прения и огласят резолютивную часть решения по делу о признании геноцидом массовых убийств мирных жителей в годы оккупации.

Заявление о признании геноцидом вновь выявленных преступлений периода оккупации в суд направил прокурор Псковской области Иван Грибов. В качестве заинтересованных лиц он указал семь человек - потомков замученных и убитых нацистами советских граждан, чьи останки были обнаружены в массовых захоронениях на территории Псковской области.